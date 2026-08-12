एमएमएमयूटी में 6.5 करोड़ से बनेगी अंतरिक्ष प्रयोगशाला

एमएमएमयूटी का चयन इन स्पेस के प्रमुख ‘क्लासरूम टू कॉसमॉस’ कार्यक्रम के तहत हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की योजना के तहत आधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई जाएगी। परिसर में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का चयन इन स्पेस के प्रमुख ‘क्लासरूम टू कॉसमॉस’ कार्यक्रम के तहत हुआ है। केंद्र में तीन उन्नत एवं एकीकृत सुविधाएं विकसित होंगी। इनमें सैटेलाइट सिस्टम्स प्रयोगशाला, स्पेस रोबोटिक्स प्रयोगशाला और स्पेस एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा शामिल हैं। इनके जरिए उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष रोबोटिक्स और अंतरिक्ष हार्डवेयर के पर्यावरणीय परीक्षण से जुड़े आधुनिक काम किए जा सकेंगे। प्रयोगशाला विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप और क्षेत्रीय संस्थानों को अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण का व्यावहारिक मंच देगी। यहां लघु उपग्रह, क्यूबसैट, अंतरिक्षयान एवियोनिक्स, उपग्रह संचार व ग्राउंड स्टेशन, अभिविन्यास निर्धारण एवं नियंत्रण प्रणाली, स्वायत्त रोबोटिक्स, ग्रहीय रोवर और अंतरिक्ष प्रणाली सिमुलेशन पर काम होगा。

स्पेस एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा स्पेस एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा में थर्मल-वैक्यूम, कंपन, थर्मल साइक्लिंग तथा विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेप एवं विद्युत-चुंबकीय संगतता के पूर्व-अनुपालन परीक्षण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे उपग्रह उप-प्रणालियों और अन्य अंतरिक्ष हार्डवेयर की प्रक्षेपण तथा अंतरिक्षीय परिस्थितियों के अनुरूप विश्वसनीयता और प्रदर्शन का आकलन हो सकेगा। परियोजना का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. विजय कुमार वर्मा करेंगे। इन्हें उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्षयान एवियोनिक्स, अंतरिक्ष रोबोटिक्स, डॉकिंग प्रणाली, चंद्र रोवर संचालन और अंतरिक्ष-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुभव है। वह पूर्व में इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में वैज्ञानिक/अभियंता-एसई के रूप में काम कर चुके हैं।

अन्वेषण का नेतृत्व सह-प्रधान अन्वेषक की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के डॉ. ऑडिथन सिवरामन को सौंपी गई है। ये रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस, इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार प्रणालियों में विशेषज्ञ है। विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहलों में निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया है। एमएमएमयूटी ने उपलब्धि से जुड़े सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और परियोजना दल को बधाई दी। विश्वविद्यालय के अनुसार, यह केंद्र गोरखपुर को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।