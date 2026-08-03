नर्सिंग शिक्षकों की पदोन्नति और नियमावली को लेकर विधान परिषद में गूंजी आवाज

बांदा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नियम-115 के अंतर्गत प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कार्यरत नियमित ट्यूटर्स और असिस्टेंट प्रोफेसरों की गंभीर समस्याओं का मुद्दा शिक्षक दल के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) डॉ. बाबूलाल तिवारी ने प्रमुख सचिव को लिखित सूचना देकर सरकार से इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की मांग की है। डॉ. तिवारी ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे नर्सिंग शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली न होने और स्पष्ट कैडर संरचना (कॉडर स्ट्रक्चर) के अभाव के कारण इन शिक्षकों की पदोन्नति पूरी तरह बाधित है।

उन्होंने बताया कि भारतीय उपचर्या परिषद (इंडियन नर्सिंग काउंसिल) के मानकों के अनुसार पर्याप्त अनुभव और योग्यता होने के बावजूद प्रमोशन न मिलने से इन शिक्षकों का मनोबल लगातार गिर रहा है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें शिक्षकों के पूर्ण अनुभव का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉ. तिवारी ने जोर देकर कहा कि यदि यह सेवा नियमावली बिना किसी देरी के बनाई जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और कुशल नर्सें तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।लोक महत्व के इस अति-महत्वपूर्ण और अविलंबनीय विषय पर सरकार का ध्यान खींचते हुए उन्होंने सदन के माध्यम से मांग की है कि नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में 'नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली' और कैडर पुनर्गठन के संबंध में आवश्यक और त्वरित कार्रवाई की जाए।