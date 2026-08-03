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अरुण ने बंदरों-अवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के एमएलसी अरुण पाठक ने विधान परिषद में मानव और वन्यजीव संघर्ष, विशेष रूप से बंदरों और आवारा कुत्तों के मुद्दे उठाए। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए, मंत्री द्वारा बजट 25 करोड़ से 100 करोड़ बढ़ाने की जानकारी दी। 17 नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

अरुण ने बंदरों-अवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। एमएलसी अरुण पाठक ने सूबे में मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष तथा बंदरों एवं अवारा कुत्तों से उत्पन्न जनसमस्याओं का मुद्दा विधान परिषद में नियम-110 के तहत उठाया। अरुण ने कानपुर नगर, अलीगढ़ सहित प्रदेश के कई जनपदों में बंदरों एवं अवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर मंत्री ने बजट की राशि 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये वर्ष 2026-2027 में कर देने की जानकारी दी और कहा कि इसके लिए एक समिति भी गठित कर गई है। अरुण पाठक ने कहा कि बंदरों के हमले तथा अवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में भय का वातावरण है।

बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को गंभीर चोटें आई हैं तथा जान-माल का नुकसान भी हुआ है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कहा कि मानव–वन्यजीव संघर्ष तथा आवारा पशुओं की समस्या का समाधान संवेदनशील, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से किया जाना आवश्यक है।

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