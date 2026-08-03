अरुण ने बंदरों-अवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। एमएलसी अरुण पाठक ने सूबे में मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष तथा बंदरों एवं अवारा कुत्तों से उत्पन्न जनसमस्याओं का मुद्दा विधान परिषद में नियम-110 के तहत उठाया। अरुण ने कानपुर नगर, अलीगढ़ सहित प्रदेश के कई जनपदों में बंदरों एवं अवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर मंत्री ने बजट की राशि 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये वर्ष 2026-2027 में कर देने की जानकारी दी और कहा कि इसके लिए एक समिति भी गठित कर गई है। अरुण पाठक ने कहा कि बंदरों के हमले तथा अवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में भय का वातावरण है।