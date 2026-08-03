भूमिहीनों को मालिकाना हक मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष : बेहड़
विधायक तिलकराज बेहड़ ने खुरपिया में भूमिहीन परिवारों के अनशन का समर्थन किया। उन्होंने उनके वैधानिक अधिकार की मांग की और कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। मुख्यमंत्री से मिलकर राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भूमिहीन परिवारों को न्याय न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
किच्छा, संवाददाता। विधायक तिलकराज बेहड़ ने सोमवार को खुरपिया में भूमिहीन परिवारों के क्रमिक अनशन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों को उनका वैधानिक अधिकार और मालिकाना हक दिलाना उनकी प्राथमिकता है। धरनास्थल पर पहुंचे विधायक बेहड़ ने कहा कि वह इस मामले को विधानसभा से लेकर शासन तक कई बार उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भूमिहीन परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बेहड़ ने कहा कि जब तक पात्र भूमिहीन परिवारों को न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने खुरपिया के अलावा पंतनगर की संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, गोकुल नगर, तुर्कागौरी समेत अन्य क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे पात्र परिवारों को भूमि का मालिकाना हक देने की मांग की। इससे पहले बेहड़ ने अपने कार्यालय में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया।
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