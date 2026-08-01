रूहेलखंड विश्वविद्यालय की निबंध लेखन प्रतियोगिता में जैमिनी वार्ष्णेय प्रथम, परिणाम घोषित
एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जैमिनी वार्ष्णेय एम. फार्मा ने प्रथम, तशीमय खानम बीकॉम ऑनर्स ने द्वितीय और दीपांशु दीप एमए इतिहास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आयोजित दीक्षोत्सव में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय कैंपस में हुआ। आयोजित प्रतियोगिता में जैमिनी वार्ष्णेय एम. फार्मा ने प्रथम, तशीमय खानम बीकॉम ऑनर्स ने द्वितीय तथा दीपांशु दीप एमए इतिहास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के विषय भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यों तथा चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास से संबंधित थे। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर कुलसचिव महेंद्र कुमार, चीफ प्रॉक्टर प्रो. रविन्द्र सिंह, सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. ज्योति पाण्डेय, डॉ. इंदरप्रीत कौर, डॉ. रीना पंत एवं कल्चरल क्लब के सदस्यों ने विजेताओं को बधाई दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें