एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने उपाधि कालेज से मांगी रिपोर्ट
पीलीभीत में उपाधि महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लिए गए वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों को निरस्त किए जाने के लिए एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रबंधक और प्राचार्य से रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय निवासियों ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।
पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लिए गए वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णयों को निरस्त किए जाने के मामले में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। शहर के मोहल्ला थान सिंह काला मंदिर रोड निवासी नरेंद्र गिरि गोस्वामी पुत्र चेतन गिरि और गांव डंडिया राझे निवासी हरगोविंद गंगवार पुत्र स्व.राम स्वरूप गंगवार ने उपाधि महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसके द्वारा लिए गए वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णयों को निरस्त किए जाने, प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किए जाने और वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की थी।
इस पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अब एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के उप कुलसचिव (संबद्धता) ने उपाधि महाविद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य को पत्र भेजकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
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