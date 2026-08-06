विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र देगा आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, बढ़ेगी पैदावार और आय

बरेली। खेती अब अनुभव नहीं, विज्ञान के साथ होगी। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी का रास्ता दिखाएगा। किसान सेवा केंद्र के जरिए वैज्ञानिक खेती, नई तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण देकर पैदावार बढ़ाने और आय में इजाफा करने की पहल की गई है। अब रुहेलखंड क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र उन्हें वैज्ञानिक खेती से लेकर उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई और कृषि उपकरणों के प्रभावी उपयोग तक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगा। विश्वविद्यालय का दावा है कि दो माह के अंदर शुरू होने वाली इस पहल से किसानों की पैदावार बढ़ाने, लागत घटाने और आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय ने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से किसान सेवा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय की रणनीति के अनुसार जल्द ही किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे。