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विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र देगा आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, बढ़ेगी पैदावार और आय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने किसान सेवा केंद्र की शुरुआत की है, जो किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगा। इस पहल का उद्देश्य पैदावार बढ़ाना और आय में वृद्धि करना है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को खेतों पर जाकर व्यावहारिक मार्गदर्शन देंगे। यह केंद्र जल्द ही किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा।

विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र देगा आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, बढ़ेगी पैदावार और आय

बरेली। खेती अब अनुभव नहीं, विज्ञान के साथ होगी। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी का रास्ता दिखाएगा। किसान सेवा केंद्र के जरिए वैज्ञानिक खेती, नई तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण देकर पैदावार बढ़ाने और आय में इजाफा करने की पहल की गई है। अब रुहेलखंड क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का किसान सेवा केंद्र उन्हें वैज्ञानिक खेती से लेकर उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई और कृषि उपकरणों के प्रभावी उपयोग तक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगा। विश्वविद्यालय का दावा है कि दो माह के अंदर शुरू होने वाली इस पहल से किसानों की पैदावार बढ़ाने, लागत घटाने और आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय ने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से किसान सेवा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय की रणनीति के अनुसार जल्द ही किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे。

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नवीनतम शोध, उन्नत तकनीकों के साथ वैज्ञानिक सलाह का मिलेगा लाभ

शुरू होने वाले किसान सेवा केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध, उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह का भी लाभ मिलेगा, जिससे वे बदलते समय के अनुरूप आधुनिक और लाभकारी खेती अपना सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़कर उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके लिए किसानों को सबसे पहले किसान सेवा केंद्र में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के कृषि फार्म और चयनित खेतों पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कक्षाओं तक नहीं सीमित रहेगा प्रशिक्षण

विभागाध्यक्ष प्रो. उपेंद्र कुमार बालियान ने बताया कि प्रशिक्षण केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि विशेषज्ञ किसानों के खेतों पर जाकर व्यावहारिक प्रदर्शन करेंगे और आधुनिक तकनीकों के उपयोग का तकनीकी मार्गदर्शन भी देंगे। किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्रों के प्रभावी उपयोग और नवीन कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किसान सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
किसान सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़कर उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
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