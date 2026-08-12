एलएलएम, पीएचडी के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ
बरेली के एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विधि विभाग में एलएलएम जनरल, सेल्फ फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स एवं पीएचडी के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। विभागाध्यक्ष डॉ. अमित सिंह ने विधिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की और विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं से अवगत कराया।
बरेली। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मंगलवार को एलएलएम जनरल, सेल्फ फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स प्रथम वर्ष एवं पीएचडी के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए यूजीसी के निर्देशानुसार दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. अमित सिंह ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि एलएलएम केवल विधिक शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, शोध, लीगल क्लिनिक, रिसर्च एक्टिविटी, इंटर्नशिप एवं लघु शोध के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं और विभाग की कार्यसंस्कृति से अवगत कराया तथा विशेषज्ञ के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरान प्रो. वी.के. गुप्ता, प्रो. अरुण प्रकाश सिंह, डॉ. शहनाज अख्तर, डॉ. अनुराधा यादव, डॉ. निधि शंकर एवं प्रेक्षा सिंह ने विद्यार्थियों से संवाद कर पाठ्यक्रम एवं आंतरिक और मुख्य परीक्षाओं से संबंधित जानकारी साझा की।
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