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एमएड द्वितीय वर्ष में श्रेया सक्सेना ने पाया प्रथम स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्प्रिंगडेल कॉलेज का एमएड द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित किया। श्रेया सक्सेना ने 80.38% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुखविन्दर कौर और सुशांक श्रीवास्तव ने द्वितीय तथा आयशा शम्शी ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्राचार्य और अन्य सदस्यों ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

एमएड द्वितीय वर्ष में श्रेया सक्सेना ने पाया प्रथम स्थान

पीलीभीत। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने स्प्रिंगडेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज का एमएड द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। एमएड द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षु श्रेया सक्सेना ने 80.38 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम प्राप्त किया। प्रशिक्षु सुखविन्दर कौर और सुशांक श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से 76 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय, प्रशिक्षु आयशा शम्शी ने 74.43 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान पाया। कार्यकारी निदेशक डॉ. हेमन्त जगोता ने कहा कि मेहनत का सार्थक परिणाम सामने है। प्राचार्य डॉ. इलयास अहमद, डॉ. अतुल कुमार, शिव शंकर, डॉ. कृष्णा शर्मा, शाहिद खान, संगीता गंगवार, अंग्रेज कौर, राजपाल, आलोक उपाध्याय, कविशा कनौजिया, महक तब्बसुम आदि ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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