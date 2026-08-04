राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में एमजेके के छात्रों का जलवा

बेतिया, बेतिया कार्यालय पटलिपुत्र खेल परिसर, पटना में 01 से 03 अगस्त 2026 तक आयोजित 7वीं राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में शहर के एमजेके कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एम.जे.के. कॉलेज, बेतिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 6 रजत एवं 6 कांस्य सहित कुल 18 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि के साथ महाविद्यालय ने न केवल पश्चिम चंपारण जिले बल्कि पूरे बिहार में अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता के सीनियर पुरुष वर्ग में एम.जे.के. कॉलेज के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत एवं कांस्यतीनों पदकों पर कब्ज़ा जमाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की।

वहीं ओवरऑल चैंपियनशिप में पटना प्रथम स्थान पर रहा, जबकि पश्चिम चंपारण का प्रतिनिधित्व कर रहे एम.जे.के. कॉलेज, बेतिया ने रनर-अप का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर जिले एवं महाविद्यालय का नाम पूरे राज्य में रोशन किया।इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम का नेतृत्व टीम इंचार्ज एवं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट डॉ. गौतम कुमार ने किया। उनके कुशल नेतृत्व, अनुशासित टीम प्रबंधन एवं खिलाड़ियों के सतत उत्साहवर्धन ने इस ऐतिहासिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं योग समन्वयक डॉ. राजेश कुमार चंदेल के तकनीकी मार्गदर्शन, कठिन प्रशिक्षण एवं समर्पित प्रयासों ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एम.जे.के. कॉलेज, बेतिया के प्राचार्य डॉ. नवल किशोर बैठा ने सभी खिलाड़ियों, टीम इंचार्ज डॉ. गौतम कुमार, योग समन्वयक डॉ. राजेश कुमार चंदेल एवं समस्त सहयोगी सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। एम.जे.के. कॉलेज खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। हमें विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महाविद्यालय, पश्चिम चंपारण और बिहार का नाम गौरवान्वित करेंगे।