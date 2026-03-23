ट्रंप ने चेतावनी की मोहलत बढ़ाई, ईरान ने कहा नहीं हुई बातचीत

भारत और दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं.इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.ईरान पर ट्रंप का मिला-जुला संकेत, बातचीत के एलान से बाजार उछलाभारतीय दवा कंपनियों ने लॉन्च की वजन घटाने वाली सस्ती दवाएंजर्मन कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू-मर्सिडीज के खिलाफ क्लाइमेट केस नामंजूर कियाभारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूदईरान युद्ध के चलते भारतीय शेयरों में गिरावटनेपाल: पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों का गहराता सायाहोरमुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है: पीएम मोदी2025 में पृथ्वी ने सोखी रिकॉर्ड गर्मी, हजारों सालों तक होता रह सकता है नुकसानईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी दीपाकिस्तान सुपर लीग के मैचों में नहीं आएंगे दर्शकईरान पर ट्रंप का मिला-जुला संकेत, बातचीत के एलान से बाजार उछलाडॉनल्ड ट्रंप के नए एलान से वित्तीय बाजारों को राहत मिली है.होरमुज स्ट्रेट खोलने की समयसीमा खत्म होने से पहले ट्रंप ने एलान किया कि ईरान के साथ अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है.इसका असर वॉल स्ट्रीट पर दिखा, जहां स्टॉक कीमतों में उछाल आया.तेल की कीमतें भी सुधरीं.ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत आठ फीसदी घट गई.पिछले हफ्ते यह करीब 120 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था और आज 103.3 डॉलर पर चला आया.एस एंड पी 500 इंडेक्स भी 1.3 प्रतिशत उछला.इससे पहले, होरमुज स्ट्रेट के बंद होने और इसपर हो रही तनातनी के कारण युद्ध का दायरा और फैलने की आशंका थी.इसके चलते 23 मार्च को यूरोप और एशिया के बाजार ढुलक गए.वॉल स्ट्रीट पर भी असर पड़ने के आसार थे.मगर, अमेरिकी बाजार खुलने के पहले ट्रंप का पोस्ट आया और इसके कारण बाजार पर दबाव कम हुआ.ट्रंप के करीबी ने कहा, इस्राएल के दवाब में किया ईरान पर हमलाजहां तक अमेरिका और ईरान की बातचीत का सवाल है, तो तेहरान की प्रतिक्रिया ट्रंप से मेल नहीं खाती.ट्रंप के एलान के कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि तेहरान की सख्त चेतावनी के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हटे.समाचार एजेंसी एपी ने ईरान के एक सरकारी समाचारपत्र के हवाले से बताया कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ कोई भी वार्ता होने से इनकार किया है.ईरान और इस्राएल-अमेरिका युद्ध पर कहां खड़े हैं ब्रिक्स देशट्रंप ने ईरान को लेकर कई दावे किए हैं.एक तरफ उन्होंने कहा कि बातचीत में सहमति के कई बिंदु मिल गए हैं, साथ ही यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन प्रभावी रूप से प्रगति में है.उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत नाकामयाब रही, तो बमबारी जारी रहेगी.उन्होंने यह भी कहा कि अयातुल्लाह खमेनेई के बेटे मोजतबा को वह लीडर नहीं मानते और शायद वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अमेरिका एक "लीडर" खोज लेगा.कैब में होनी चाहिए व्हीलचेयर रखने की व्यवस्था: सुप्रीम कोर्टभारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कैब या टैक्सी में व्हीलचेयर और दिव्यांगों की मदद के लिए अन्य उपकरणों को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए.कोर्ट ने कहा कि इसके लिए गाड़ियों के ऊपर करियर लगाए जा सकते हैं.या फिर दिव्यांगों के लिए विशेष टैक्सियां बनाई जा सकती हैं, ताकि वे भी कैब सेवाओं को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें.सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इससे जुड़ी मांग की गई थी.याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ज्यादातर टैक्सियों में सीएनजी सिलेंडर लगे होते हैं, जिसकी वजह से दिव्यांगजन उनकी डिग्गियों में व्हीलचेयर नहीं रख पाते.याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि टैक्सियों के लिए एक यूनिवर्सल डिजाइन होनी चाहिए और उसमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए.कानूनी खबरों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सहमति जताई.इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि एक समिति द्वारा इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है.हालांकि, उस समिति के सदस्यों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं थी.कोर्ट ने इस मामले को मंगलवार, 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया.भारतीय दवा कंपनियों ने लॉन्च की वजन घटाने वाली सस्ती दवाएंभारत की कई दवा कंपनियों ने हाल ही में वजन घटाने वाली सस्ती दवाएं लॉन्च की हैं.इनकी कीमत नोवो नॉर्डिस्क के डायबिटीज ड्रग ओजेंपिक और वजन घटाने वाली दवा वीगोवी के मुकाबले 70 फीसदी तक कम है.ये दवाएं "सेमाग्लूटाइड" इंग्रेडिएंट पर आधारित हैं, जिसके पेटेंट की समयसीमा भारत में पिछले हफ्ते खत्म हो चुकी है.यानी, अब दवा कंपनियों को इसका इस्तेमाल कर दवा बनाने की अनुमति मिल चुकी है.ऐसी दवाएं लॉन्च करने वाली भारतीय कंपनियों में सनफार्मा, डॉ रेड्डी, जायडस, टोरेंट, ग्लेनमार्क और एल्केम शामिल हैं.ज्यादातर कंपनियों ने सेमाग्लूटाइड को इंजेक्शन के फॉर्म में लॉन्च किया है.इन दवाओं की महीनेभर की खुराक के लिए 1,300 से लेकर 8,000 रुपये तक खर्च करने होंगे.सनफार्मा, डॉ रेड्डी और टोरेंट की दवाओं के लिए सबसे अधिक खर्च करना होगा.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, विश्लेषकों का अनुमान है कि 40 से अधिक भारतीय दवा कंपनियां 50 से अधिक सस्ते वेरिएंट लॉन्च करेंगी.इस दशक के अंत तक वजन घटाने वाली दवाओं का बाजार 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.बड़ी कंपनियां इस बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करना चाहती हैं.भारतीय कंपनियों की निगाह भारत के अलावा कनाडा, ब्राजील, लैटिन अमेरिका और तुर्की जैसे देशों के बाजारों पर भी है.जर्मन कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू-मर्सिडीज के खिलाफ क्लाइमेट केस नामंजूर कियाक्या भावी पीढ़ियों को ग्लोबल वॉर्मिंग की इमरजेंसी से बचाने के लिए आज बड़ी कार कंपनियों को कोर्ट ले जाया जा सकता है? क्या उन्हें जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कार ना बेचने के लिए अदालत में बाध्य किया जा सकता है? एक केस में जर्मनी की संघीय अदालत को यही तय करना था.23 मार्च को कोर्ट ने फैसला लिया और कार कंपनियों के खिलाफ क्लाइमेट केस खारिज कर दिया.यह केस बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज से जुड़ा था.एनवॉयरमेंटल एक्शन जर्मनी (डीयूएच) ने इन कार कंपनियों पर एक जलवायु मुकदमा किया था.डीयूएच ने अपील की थी कि कोर्ट नवंबर 2030 से नए कंबश्चन इंजन वाले वाहनों की बिक्री रोकने का आदेश दे.इस केस में मुख्य सवाल था कि क्या कंपनियां, मौजूदा सरकारी नियमों से आगे जाकर खुद स्वतंत्र रूप से ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य हैं.डीयूएच के तीन प्रबंध निदेशकों ने केस किया और दलील दी कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले वाहन बनाकर देश और दुनिया के कार्बन उत्सर्जन कोटे का एक असंगत हिस्सा इस्तेमाल कर रही हैं.उन्होंने तर्क दिया कि तेजी से बजट खत्म करने पर सरकारों को आगे चलकर उत्सर्जन घटाने के लिए कहीं ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे.इससे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा.ये दलीलें, साल 2021 में जर्मनी की संघीय संवैधानिक अदालत के फैसले से प्रेरित थीं.हालांकि, मील का पत्थर माने जाने वाले उस आदेश में दायित्व का दारोमदार मुख्य रूप से सरकार पर था.वहीं, मौजूदा मामले में बड़ा सवाल यह था कि क्या औद्योगिक उत्सर्जन के लिए बड़ी कंपनियों पर भी अदालत में जवाबदेही तय की जा सकती है.संघीय अदालत से पहले म्यूनिख और श्टुटगार्ट की निचली अदालतों ने भी कार निर्माताओं के खिलाफ दायर मामला खारिज कर दिया था.ट्रंप का दावा ईरान से "अच्छी बातचीत" हुई, तेहरान ने कहा ना बात हुई ना कोई संपर्क हैअमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई 48 घंटे की मोहलत फिलहाल आगे खिसका दी है.ट्रंप ने कहा कि उनकी तेहरान के साथ "बहुत अच्छी बातचीत" हुई है, इसीलिए वह और पांच दिन ईरानी बिजली संयंत्रों को निशाना नहीं बनाएंगे.वहीं, दूसरे पक्ष यानी ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है.ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने कहा है कि तेहरान का ट्रंप से कोई संपर्क नहीं है.ना सीधे, ना ही मध्यस्थों के जरिये.ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने ईरानी नेतृत्व में सूत्रों के हवाले से बताया कि जब तेहरान ने पश्चिमी एशिया के सभी बिजलीघरों को निशाना बनाने की चेतावनी दी, तब ट्रंप पीछे हट गए.वहीं, तसनीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक "वित्तीय बाजार के दबाव" ने ट्रंप को राजी किया.ट्रंप के करीबी ने कहा, इस्राएल के दवाब में किया ईरान पर हमलाट्रंप ने होरमुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे की समयसीमा दी थी.इसे खत्म होने में कुछ घंटे बचे थे, जब एकाएक उन्होंने एलान किया कि कूटनीतिक रास्ता खुला है.ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी चिर-परिचित लेखन शैली में दुनिया को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच "मध्य पूर्व में हमारे युद्ध के पूरी तरह समाधान को लेकर बीते दो दिनों में बहुत अच्छी और सकरात्मक बातचीत हुई है"ईरानी तेल की खरीद पर ट्रंप प्रशासन ने दी 30 दिनों की ढीलट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी और वार्ता के "स्वर और लहजे" के आधार पर उन्होंने "युद्ध विभाग को ईरानी बिजलीघरों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को पांच दिन के लिए रोकने" का निर्देश दिया है.ट्रंप ने कथित नई बातचीत का कोई ब्योरा नहीं दिया है.हालांकि, पहले वह कह चुके हैं कि ईरान बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.तब भी तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया था.भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूदभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 23 मार्च को संसद में बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत ने क्या-क्या कदम उठाए हैं.उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं.ईरान से अब तक करीब 1,000 भारतीय सुरक्षित लौट आए हैं, जिनमें से 700 से अधिक मेडिकल स्टूडेंट हैं.पीएम मोदी ने आगे बताया, "देश अपनी जरूरत की 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है.इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण, सरकार ने एलपीजी के घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी है.साथ ही एलपीजी के घरेलू प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है"उन्होंने आगे कहा कि भारत बीते 11 वर्षों में अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाया है, "पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी को 27 देशों से आयात किया जाता था.आज भारत 41 देशों से ऊर्जा आयात करता है" उन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति में भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है.लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस संबोधन की आलोचना की है.उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी ने अभी 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला" राहुल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नियंत्रण में हैं.होरमुज से गुजरने वाले जहाजों से 20 लाख डॉलर लेने का दावा निराधार: ईरानभारत में ईरानी दूतावास ने उन खबरों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि तेहरान होरमुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से 20 लाख डॉलर वसूल रहा है.ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ऐसे दावों को निराधार बताया है.न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इन दावों को ईरानी सांसद अलाएद्दीन बोरोउजेर्दी के उस बयान से बल मिला था, जिसमें उन्होंने होरमुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से पैसे लिए जाने के संकेत दिए थे.हालांकि, ईरानी दूतावास ने कहा है, "इस बारे में दिए गए बयान सिर्फ लोगों के निजी विचारों को दर्शाते हैं और किसी भी रूप में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं"वैश्विक तेल और गैस का 20 फीसदी परिवहनहोरमुज स्ट्रेट के रास्ते से होता है, जो ईरान के करीब है.अमेरिका और इस्राएल के हमलों के बाद से ईरान ने इस स्ट्रेट को लगभग बंद कर रखा है.हालांकि, कुछ जहाज अभी भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं.कई भारतीय जहाज भी इस रास्ते से होकर भारत पहुंचे हैं.ईरान का कहना है कि यह स्ट्रेट सिर्फ अमेरिका-इस्राएल और उनके सहयोगियों के लिए बंद है.नेपाल: चीन की फंडिंग वाले पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार संबंधी एक और केस दर्जनेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने दो चीनी नागरिकों समेत 21 लोगों पर केस किया है.यह मामला पोखरा एयरपोर्ट निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.आरोपियों पर कॉन्ट्रैक्ट में हेर-फेर और गड़बड़ियों के जरिये करीब 46 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है.केस में एक पूर्व पर्यटन सचिव और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तीन पूर्व डायरेक्टर जनरल के भी नाम हैं.जेन-जी क्रांति के बाद नेपाल में पहला लोकतांत्रिक चुनावकमीशन फॉर दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर (सीआईएए) ने इस संबंध में 22 मार्च को कागजात जारी किए, जिनमें कथित प्रक्रियागत गड़बड़ी का ब्योरा है.आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यूपाने ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "अपनी जांच में हमने पाया कि उन्होंने करीब 38 लाख डॉलर का गबन किया" आयोग ने बताया है कि उसने आरोपितों को सजा देने और उनसे रकम वसूलने की अनुशंसा की है.नेपाल चुनाव: 35 साल के बालेन शाह पीएम बनने की ओरकाठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक, चीन द्वारा फंड किए गए इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार संबंधी यह तीसरा केस है.इससे पहले दिसंबर 2025 में पांच पूर्व मंत्रियों समेत 55 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.सितंबर 2025 में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है.नेपाल में इसी महीने हुए संसदीय चुनाव में भी यह एक अहम मुद्दा रहा.होरमुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है: पीएम मोदीभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर सोमवार, 23 मार्च को संसद में बयान दिया.उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में भारत शांति और मानवता के पक्ष में है, "शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है.मैंने खुद पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बात की है.मैंने सभी से तनाव कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है" उन्होंने आगे कहा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है.मोदी ने होरमुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में आ रही रुकावट को अस्वीकार्य बताया.उन्होंने कहा, "भारत ने नागरिकों, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमलों का विरोध किया है.कमर्शियल जहाजों पर हमला और होरमुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है.भारत डिप्लोमेसी के जरिए, युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है"अपने भाषण में पीएम ने आशंका जताई कि इस संघर्ष का असर लंबे समय तक रह सकता है और इसके लिए देश को तैयार रहना होगा.उन्होंने कहा कि भारत के सामने इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जो आर्थिक भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हैं और मानवीय भी हैं, "हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं.अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है"2025 में पृथ्वी ने सोखी रिकॉर्ड गर्मी, हजारों सालों तक होता रह सकता है नुकसानहमारा यह ग्रह जितनी गर्मी सोखता है, उसकी मात्रा पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.इसके दुष्परिणाम हजारों सालों तक बने रह सकते हैं.संयुक्त राष्ट्र की मौसम और जलवायु एजेंसी (डब्ल्यूएमओ) ने 23 मार्च को अपनी सालाना वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की.रिपोर्ट से फिर साफ हुआ कि 2015 से 2025 के 11 साल अब तक दर्ज किए गए सबसे गर्म साल बीते हैं.साल 2025 अब तक के रिकॉर्ड में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल रहा.तापमान 1850-1900 के औसत से करीब 1.43 सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया.यूएन महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा, "वैश्विक जलवायु आपातकालीन स्थिति में है.पृथ्वी को उसकी सीमाओं से आगे धकेला जा रहा है.हर एक प्रमुख जलवायु संकेतक लाल निशान दिखा रहा है" ग्लोबल वॉर्मिंग के मद्देनजर उन्होंने कहा, "मानवता ने रिकॉर्ड के सबसे गर्म 11 सालों को सहा है.जब इतिहास खुद को 11 बार दोहराए, तो यह बस एक संयोग नहीं है.यह कदम उठाने की अपील है"यह पहली बार है जब डब्ल्यूएमओ की जलवायु रिपोर्ट में पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन को भी शामिल किया गया है.यह असंतुलन, उस दर को दिखाता है जिससे ऊर्जा पृथ्वी के सिस्टम में दाखिल होती और बाहर निकलती है.एजेंसी के मुताबिक, स्थिर जलवायु में सूरज से आने वाली ऊर्जा और जाने वाली ऊर्जा तकरीबन बराबर होती है.मगर गर्मी को सोखने वाली ग्रीनहाउस गैसों में इजाफा कम-से-कम आठ लाख सालों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है.पिघलते ग्लेशियर हम पर क्या असर डालते हैंअतिरिक्त ताप का 91 फीसदी से ज्यादा हिस्सा महासागरों में जमा हो जाता है.पिछले साल यह ओशन हीट कंटेंट भी नए कीर्तिमान पर पहुंचा.अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड में हिम की परतें भी बड़े स्तर पर घट रही हैं.आर्कटिक की हालत भी बेहद चिंताजनक है.आशंका है कि आने वाली कई सदियों तक महासागरों का गर्म होना और समुद्र का स्तर बढ़ना जारी रहेगा.ग्रीस में तीन साल पहले हुए भीषण ट्रेन हादसे का मुकदमा शुरूग्रीस के सबसे भीषण ट्रेन हादसे का मुकदमा शुरू हो गया है.फरवरी 2023 में हुई दुर्घटना में एक मालगाड़ी और यात्री ट्रेन की भिड़ंत में 57 लोग मारे गए थे.मृतकों में बड़ी संख्या 30 साल से कम उम्र वालों की थी.अब लंबे इंतजार के बाद लारिसा शहर में मुकदमा शुरू हुआ है.इसमें 36 लोग आरोपित हैं और गवाहों की संख्या 350 से ज्यादा है.यह रेल हादसा ग्रीस में एक बड़ा मुद्दा है.न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के समर्थन में ग्रीस के भीतर और बाहर भी कई प्रदर्शन हुए.लोगों में न्याय प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी गहरी नाराजगी नजर आई.हादसे में बचे लोगों और पीड़ित परिवारों ने सरकार पर लापरवाही बरतने और मुख्य साक्ष्यों को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया.मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दुर्घटना के बाद देश में लोगों का रेलवे से भरोसा कम हुआ है.एक स्वतंत्र जांच में कथित तौर पर बड़ी लापरवाही बरते जाने की बात भी सामने आई.पता चला कि संभवत: मालगाड़ी में ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा था, जिसके कारण विस्फोट और जानलेवा बन गया.पीड़ित परिवारों ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सेवाएं ली, जिनके मुताबिक करीब 30 यात्री ऐसे थे जो दुर्घटना में जिंदा बच गए थे लेकिन उसके बाद लगी आग में जिंदा जलकर मारे गए.फरवरी 2025 में हुए एक पोल में सामने आया कि 10 में से सात प्रतिभागी मानते हैं कि जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है.ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी दीईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप उसके बिजली नेटवर्क को "नष्ट" करने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं, तो वह इस्राएल के ऊर्जा संयंत्रों और अमेरिकी अड्डों को बिजली की आपूर्ति करने वाले खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करेगा.ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 23 मार्च को जारी किए गए बयान में यह चेतावनी दी.राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 मार्च को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर होरमुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए "पूरी तरह से नहीं खोला" तो उसके ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा.ट्रंप की यह समयसीमा अमेरिकी समय के मुताबिक, सोमवार शाम 07:45 पर खत्म होगी.भारतीय समय के मुताबिक, यह समयसीमा मंगलवार सुबह खत्म हो जाएगी.ईरान ने कहा है कि वह किसी भी खतरे का जवाब, उसी स्तर पर जाकर देगा.बयान के मुताबिक, अगर ईरान के बिजली नेटवर्क पर हमला हुआ तो ईरान भी उनके बिजली नेटवर्क पर हमला करेगा.इसके साथ ही ईरान उन धमकियों से पीछे हटता मालूम हो रहा है, जिसमें उसने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांटों पर हमला करने की बात कही थी.28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इस्राएल के हमलों के साथ शुरू हुई यह जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है.इस लड़ाई में अब तक 2,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.ईरान द्वारा होरमुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के चलते, उस मार्ग से तेल और गैस की आवाजाही तकरीबन ठप हो गई है.नतीजतन, तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ गए हैं और कई देशों में इनकी किल्लत हो गई है.पेरिस ने किया लेफ्ट बने रहने का फैसला, इमानुएल ग्रेगवा होंगे नए मेयरइमानुएल ग्रेगवा फ्रांस की राजधानी पेरिस के नए मेयर चुन लिए गए हैं.48 साल के सोशलिस्ट ग्रेगवा ने दक्षिणपंथी नेता राशिदा डटी को हराया.डटी, इमानुएल माक्रों और निकोला सारकोजी की सरकार का हिस्सा रही हैं.वहीं, ग्रेगवा अपनी ही सोशलिस्ट पार्टी की नेता एन इदाल्गो से मेयर का पदभार लेंगे.धुर-दक्षिणपंथी नेता पर प्रतिबंध का फ्रांस की राजनीति पर असरजीत के बाद ग्रेगवा ने लोगों से कहा, "पेरिस ने अपने इतिहास के प्रति वफादार बने रहने का फैसला किया.पेरिस दक्षिणपंथ के इस गठबंधन के प्रतिरोध का केंद्र रहेगा" फ्रांस में हुए स्थानीय चुनावों को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक रुझानों के मद्देनजर एक बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा था.वाम, दक्षिण और धुर-वाम, धुर-दक्षिण के खेमों में बंटे राजनीतिक माहौल के बीच पेरिस पर सबकी नजरें थीं.राशिदा डटी की कोशिश थी कि 25 साल से लेफ्ट के पास रहे शहर प्रशासन को दक्षिणपंथी धड़े के लिए जीता जाए.वहीं, ग्रेगवा वोटरों को चेता रहे थे कि अगर डटी जीतीं, तो वह पेरिस को दक्षिणपंथ और धुर-दक्षिणपंथ के गठबंधन के बीच ट्रंप शैली की प्रयोगशाल बना देंगी.ग्रेगवा साल 2002 में 24 साल की उम्र में सोशलिस्ट पॉर्टी से जुड़े.2014 में वह पेरिस सिटी काउंसिल के लिए चुने गए.फिर 2018 से 2024 के बीच वह इदाल्गो के फर्स्ट डेप्युटी मेयर रहे.उनके पास बजट, शहरी नीति और लोकसेवा जैसे अहम पोर्टफोलियो थे.2024 में उन्हें नेशनल असेंबली के लिए चुना गया था.चुनाव के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों पर आरोप लगाया था कि उनकी संभावनाओं को कमजोर करने के लिए वह स्थानीय राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं.ईंधन संकट के चलते स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नहीं देख पाएंगे दर्शकपाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट "पाकिस्तान सुपर लीग" (पीएसएल) के शुरुआती मैच अब खाली स्टेडियमों में खेले जाएंगे.यानी, उन मैचों को देखने के लिए दर्शक स्टेडियम नहीं जा पाएंगे.ऐसा अमेरिका-इस्राएल और ईरान के बीच जारी जंग के चलते पैदा हुए ईंधन संकट की वजह से हो रहा है.इसके अलावा, अब पीएसएल के मैच छह की बजाय सिर्फ दो शहरों- लाहौर और कराची में ही खेले जाएंगे.वहीं, टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि ईंधन संकट के चलते लोगों को अपनी आवाजाही सीमित करने के लिए कहा गया है, ऐसी स्थिति में हर दिन 30 हजार लोगों को स्टेडियम नहीं बुलाया जा सकता है, "हमने फैसला लिया है कि जब तक यह संकट जारी है, दर्शक स्टेडियम में मैच देखने नहीं आएंगे" उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीएसएल को स्थगित किया जाता, तो बाद में इसके आयोजन के लिए उचित समय नहीं मिल पाता.नकवी के मुताबिक, ईंधन संकट के चलते पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कर्मचारियों से घर से काम करने के लिए कहा गया है और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं.नकवी ने कहा युद्ध कब खत्म होगा, यह नहीं पता.इस युद्ध के चलते पाकिस्तान में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है.ईरान युद्ध के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी, रुपया भी लुढ़काअमेरिका-इस्राएल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 मार्च को भी गिरावट दर्ज की गई.इसके अलावा, रुपया भी लुढ़ककर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया.पश्चिम एशिया में जारी युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है.इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और विकास दर एवं आय को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं.सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे निफ्टी 50 करीब 2.44 फीसदी गिरकर 22,538 अंकों पर कारोबार कर रहा था.वहीं, सेंसेक्स करीब 2.40 फीसदी गिरकर 72,746 अंकों पर था.28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी.उससे पहले 27 फरवरी को सेंसेक्स 81,287 पॉइंट और निफ्टी 25,178 पॉइंट पर बंद हुआ था.यानी, तब से अब तक सेंसेक्स में करीब 8.50 हजार पॉइंट और निफ्टी में करीब 2.60 हजार पॉइंट की गिरावट आ चुकी है.भारतीय मुद्रा रुपया का मूल्य भी घटा है.सोमवार को रुपया, डॉलर के मुकाबले 93.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.वहीं, 27 फरवरी को रुपया, डॉलर के मुकाबले करीब 91 के स्तर पर था.कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू बाजार से विदेशी निवेश की लगातार निकासी के चलते रुपये पर दबाव बढ़ रहा है.