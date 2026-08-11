बरैल के शाहिद बने असिस्टेंट कमांडेंट, गांव में हर्ष का माहौल
मो. शाहिद रजा, जो बरैल गांव का निवासी है, ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा-2025 में 161 वां स्थान प्राप्त किया है। उसकी इस उपलब्धि से पूरे मिथिला क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शाहिद के पिता दिल्ली में व्यवसाय करते हैं। उसकी सफलता अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी।
विजय कुमार ठाकुर,जाले। प्रखंड के ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत के बरैल गांव निवासी व्यवसायी मौलाना मुख्तार और राजीना खातून के पुत्र मो. शाहिद रजा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा-2025 में शानदार सफलता हासिल कर पूरे मिथिला का मान बढ़ाया है। उसने अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट में 161 वां रैंक हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर से कुल 350 अभ्यर्थियों का चयन सहायक कमांडेंट ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी के पद पर हुआ है। चयन के बाद अब शाहिद रजा को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे देश के अग्रणी अर्धसैनिक बलों में से किसी एक में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में देश सेवा का अवसर मिलेगा।
इस कामयाबी से बरैल गांव सहित पूरे जाले प्रखंड में खुशी और जश्न का माहौल है। ग्रामीण शरफराज अंसारी ने बताया कि शाहिद रजा के पिता दिल्ली में दस्ताने का कारखाना चलाते हैं और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वह दो भाई एवं एक बहन में सबसे बड़ा है। वह शुरू से ही मेधावी और अनुशासित छात्र रहा है। उनकी इस सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी सिविल सेवा और रक्षा सेवाओं में जाने की प्रेरणा मिलेगी।
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