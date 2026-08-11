Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरैल के शाहिद बने असिस्टेंट कमांडेंट, गांव में हर्ष का माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

मो. शाहिद रजा, जो बरैल गांव का निवासी है, ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा-2025 में 161 वां स्थान प्राप्त किया है। उसकी इस उपलब्धि से पूरे मिथिला क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शाहिद के पिता दिल्ली में व्यवसाय करते हैं। उसकी सफलता अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी।

बरैल के शाहिद बने असिस्टेंट कमांडेंट, गांव में हर्ष का माहौल

विजय कुमार ठाकुर,जाले। प्रखंड के ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत के बरैल गांव निवासी व्यवसायी मौलाना मुख्तार और राजीना खातून के पुत्र मो. शाहिद रजा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा-2025 में शानदार सफलता हासिल कर पूरे मिथिला का मान बढ़ाया है। उसने अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट में 161 वां रैंक हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर से कुल 350 अभ्यर्थियों का चयन सहायक कमांडेंट ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी के पद पर हुआ है। चयन के बाद अब शाहिद रजा को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे देश के अग्रणी अर्धसैनिक बलों में से किसी एक में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में देश सेवा का अवसर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:असिस्टेंट कमांडेंट बनकर आशीष ने खगड़िया का बढ़ाया मान

इस कामयाबी से बरैल गांव सहित पूरे जाले प्रखंड में खुशी और जश्न का माहौल है। ग्रामीण शरफराज अंसारी ने बताया कि शाहिद रजा के पिता दिल्ली में दस्ताने का कारखाना चलाते हैं और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वह दो भाई एवं एक बहन में सबसे बड़ा है। वह शुरू से ही मेधावी और अनुशासित छात्र रहा है। उनकी इस सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी सिविल सेवा और रक्षा सेवाओं में जाने की प्रेरणा मिलेगी।

ये भी पढ़ें:पिता की वर्दी से मिली प्रेरणा, बेटे ने रचा सफलता का इतिहास
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News UPSC अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।