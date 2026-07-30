वैनी में रूद्राभिषेक कर नववर्ष की हुई शुरुआत
पूसा में मिथिला नववर्ष (सन-1434) की शुरुआत महादेव पूजन के साथ हुई। विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच द्वारा आयोजित इस भव्य पूजन में मुख्य यजमान रवि प्रकाश मिश्र और उनकी पत्नी शामिल हुए। आचार्य पंडित चंदन कुमार विवेक और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में यह समारोह घंटों चला।
पूसा। मिथिला की प्राचीन राजधानी विद्यापति कर्मभूमि राजा शिव सिंह डीह परिसर में गुरुवार को मिथिला नववर्ष (सन-1434) की शुरूआत भव्य रुद्राभिषेक महादेव पूजन से हुई। विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच ओइनी(वैनी), पूसा के तत्वाधान में आयोजित पूजन कार्य में मुख्य यजमान के रूप् में रवि प्रकाश मिश्र पत्नी के साथ मौजूद रहे। आचार्य पंडित चंदन कुमार विवेक, पंडित शिवेश झा, शैलेश कुमार झा, किशन, विनोद राउत, पंकज झा, मुकेश झा बबलू, गोपाल झा, सन्नी झा, जितेन्द्र गुप्ता मुनचुन, अमित कुमार लड्डू आदि की सक्रिय सहयोग से पूजन कार्य घंटो चलता रहा।
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