Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैनी में रूद्राभिषेक कर नववर्ष की हुई शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

पूसा में मिथिला नववर्ष (सन-1434) की शुरुआत महादेव पूजन के साथ हुई। विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच द्वारा आयोजित इस भव्य पूजन में मुख्य यजमान रवि प्रकाश मिश्र और उनकी पत्नी शामिल हुए। आचार्य पंडित चंदन कुमार विवेक और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में यह समारोह घंटों चला।

वैनी में रूद्राभिषेक कर नववर्ष की हुई शुरुआत

पूसा। मिथिला की प्राचीन राजधानी विद्यापति कर्मभूमि राजा शिव सिंह डीह परिसर में गुरुवार को मिथिला नववर्ष (सन-1434) की शुरूआत भव्य रुद्राभिषेक महादेव पूजन से हुई। विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच ओइनी(वैनी), पूसा के तत्वाधान में आयोजित पूजन कार्य में मुख्य यजमान के रूप् में रवि प्रकाश मिश्र पत्नी के साथ मौजूद रहे। आचार्य पंडित चंदन कुमार विवेक, पंडित शिवेश झा, शैलेश कुमार झा, किशन, विनोद राउत, पंकज झा, मुकेश झा बबलू, गोपाल झा, सन्नी झा, जितेन्द्र गुप्ता मुनचुन, अमित कुमार लड्डू आदि की सक्रिय सहयोग से पूजन कार्य घंटो चलता रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News Mithila
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।