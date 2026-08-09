मिथिला मखाना की वैश्विक बाजार में शानदार उपलब्धि

दरभंगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी ने मिथिला मखाना के ऑस्ट्रेलिया निर्यात पर प्रसन्नता जताते हुए इसे बिहार के किसानों और स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मिथिला की मिट्टी की खुशबू अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही है। जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में शानदार उपलब्धि दर्ज की है। श्री सरावगी ने कहा बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है। यह उपलब्धि केवल मखाने के वैश्विक बाजार तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के किसानों की मेहनत, मिथिला की पहचान और राज्य के उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। इस पूरी पहल में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसकी खास बात यह है कि निर्यात के लिए मखाना दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदा गया। इससे किसानों को बाजार मूल्य की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यह व्यवस्था किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है。