मिथिला मखाना की वैश्विक बाजार में शानदार उपलब्धि
दरभंगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मिथिला मखाना के ऑस्ट्रेलिया निर्यात को बिहार के किसानों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग से भेजा गया है। यह किसानों की मेहनत और मिथिला की पहचान का प्रमाण है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिला है।
दरभंगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी ने मिथिला मखाना के ऑस्ट्रेलिया निर्यात पर प्रसन्नता जताते हुए इसे बिहार के किसानों और स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मिथिला की मिट्टी की खुशबू अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही है। जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में शानदार उपलब्धि दर्ज की है। श्री सरावगी ने कहा बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है। यह उपलब्धि केवल मखाने के वैश्विक बाजार तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के किसानों की मेहनत, मिथिला की पहचान और राज्य के उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। इस पूरी पहल में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसकी खास बात यह है कि निर्यात के लिए मखाना दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदा गया। इससे किसानों को बाजार मूल्य की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यह व्यवस्था किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है。
बोफोर्स मामले को बनाया हथियार : असलम
दरभंगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला मीडिया प्रभारी मो. असलम ने कहा कि बोफोर्स मामले को वर्षों तक कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बदनाम करने के लिए राजनीतिक हथियार बनाया गया। वहीं, कोयला आवंटन मामले में आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच तत्कालीन पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को भी पद छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को इस आरोप से बरी कर दिया है। लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक गंभीर आरोप और विवाद सामने आने के बावजूद जवाबदेही तय नहीं होती।
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