गांवों में मधुश्रावणी व्रत की मची है धूम

गोड्डा के विभिन्न गांवों में मिथिला संस्कृति का प्रमुख मधुश्रावणी व्रत मनाया जा रहा है। नवविवाहिताओं द्वारा माता गौरी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा की जा रही है। इस पर्व के दौरान फूलों का विशेष महत्व है, और व्रती पारंपरिक गीतों के साथ पूजा करती हैं। यह पर्व मैथिल समाज में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। मिथिला संस्कृति के प्रमुख मधुश्रावणी व्रत को लेकर विभिन्न गांवों में धूम मची हुई है।

व्रत का महत्व 14 दिवसीय अनुष्ठान के छठे दिन नवविवाहिता व्रती श्रद्धा और भक्ति के साथ गज पर विराजमान माता गौरी सहित बाबा महादेव, नाग नागिन आदि के पूजन में लीन हैं। मधुश्रावणी व्रत में फूलों का बहुत ही महत्व है। इस पर्व में विवाहित एक-एक फूल को चुन-चुनकर माला बनाती हैं और देवी-देवताओं को अर्पित करती हैं। ससुराल में मधुश्रावणी पूजा करती शिवाक्षी सुमन उर्फ सानिया सीमा झा, ससुर नरेंद्र झा का हर स्तर से सहयोग हो रहा है। बताती हैं कि पूजन के दौरान गज-गौरी सहित सभी देवी-देवताओं का अभिषेक करने व फूलों से ढ़ंकने का विधान है।

फूलों की व्यवस्था इसलिए इसमें कमल , गुलाब, अढ़होल, गुलदावदी, कनेल, तगड्ड आदि फूल व बेलपत्र शामिल करने को लेकर परिवार के लोग दूर- दूर से फूल की व्यवस्था कराने में लगे रहते हैं। इस दौरान पारंपरिक देवी गीत, कथा व लोकोत्ती से आसपास का माहौल गुलजार हो रहा है। जानकार बनाते हैं कि पावन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मैथिल ब्रह्मणों की नवविवाहिता इस अनुष्ठानके नियमों का भली- भांति पालन करती हुई पूजन में लगी हैं।

परंपरागत अनुष्ठान पूजन में व्रती के साथ कथा सुनाने वाली व मुहल्ले टोले की महिलाएं गीत गाने में मशगूल हैं। मैथिल समाज में मधुश्रावणी का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। नवविवाहिता अपने वैवाहिक जीवन के पहले सावन में केवल एक बार इस व्रत को करती हैं। व्रत के दौरान मिट्टी एवं गोबर से विषहरा, शिव पार्वती और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन कथा श्रवण, पारंपरिक अनुष्ठान और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है।