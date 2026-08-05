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एसए20 : मार्श सनराइजर्स से जुड़े, कुरेन सुपर जाइंट्स में - (A)

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एसए20 में सनराइजर्स से जुड़े मिचेल मार्श जोहानिसबर्ग। ऑस्ट्रेलिया के टी-20 कप्तान मिचेल

एसए20 : मार्श सनराइजर्स से जुड़े, कुरेन सुपर जाइंट्स में - (A)

एसए20 में सनराइजर्स से जुड़े मिचेल मार्श जोहानिसबर्ग। ऑस्ट्रेलिया के टी-20 कप्तान मिचेल मार्श एसए20 में पदार्पण करके तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से जुड़ेंगे। इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरेन अब मुंबई इंडियंस केपटाउन की जगह डरबन सुपर जाइंट्स के लिए खेलेंगे। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के पास क्विंटन डिकॉक, मैथ्यू ब्रीज्के, जोर्डन हरमान और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं कुरेन इंग्लैंड के अपने साथी जोस बटलर के साथ सुपर जाइंट्स टीम का हिस्सा होंगे। लीग कमिश्नर और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा कि मार्श, कुरेन और साल्ट जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी बताती है कि लीग कितनी लोकप्रिय हो गई है।

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एसए20 का अगला सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा जबकि फाइनल 21 फरवरी को केपटाउन में खेला जाएगा।

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