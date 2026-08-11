Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीलगाय फसलों के पास पहुंचेगी तो मिलेगा अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर के एमआईटी के छात्रों रौनित और जिशु कुमारी सिन्हा ने कृषि और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित एआई मॉडल के उपकरण बनाए हैं। इन्हें राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत छह लाख रुपये की सहायता मिली है। ये उपकरण नीलगाय की पहचान, स्मार्ट सिंचाई और ऊर्जा बचत जैसे कार्यों में सहायक होंगे।

नीलगाय फसलों के पास पहुंचेगी तो मिलेगा अलर्ट

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी के दो छात्रों ने एआई मॉडल पर उपकरण बनाए हैं। इन दोनों उपकरणों को राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत छह लाख की सहायता राशि दी गई है। एमआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र रौनित तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा जिशु कुमारी सिन्हा कृषि एवं ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए परियोजना पर काम कर रहे हैं।

कृषि दृष्टि परियोजना

एक परियोजना का नाम है कृषि दृश्य। कृषि दृष्टि के तहत एआई और सेंसर आधारित तकनीकों के माध्यम से नीलगाय समेत जंगली जानवरों एवं पक्षियों की पहचान, आग लगने की स्थिति में रियल टाइम अलर्ट, स्मार्ट सिंचाई, मिट्टी एवं वर्षा के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त फसल की अनुशंसा तथा फसल की कटाई के उचित समय का पूर्वानुमान जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। कृषि दृष्टि परियोजना में रौनित एवं जिशु कुमारी सिन्हा टीम सदस्य हैं। परियोजना का मार्गदर्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अंकित कुमार सिंह एवं प्रो. फैज अहमद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना दस्तावेज में भी दोनों शिक्षकों को मेंटर के रूप में उल्लेखित किया गया है।

दूसरे प्रोजेक्ट की तकनीक

दूसरे प्रोजेक्ट में एआई आधारित कैमरा तकनीक कमरे या कक्षा को अलग-अलग जोन में विभाजित कर व्यक्ति की उपस्थिति की पहचान करती है। जिस हिस्से में व्यक्ति मौजूद होता है, उसी क्षेत्र की लाइट एवं पंखे आवश्यकता के अनुसार संचालित किए जाते हैं। सेंसर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता एवं पंखे की गति को भी परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रित करने की व्यवस्था है। परियोजना के पायलट परीक्षण में 25 से 35 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना को एमआईटी मुजफ्फरपुर में कक्षा के समय परीक्षण किए जाने का भी उल्लेख है, जहां जोन वार ऊर्जा उपयोग का मूल्यांकन किया गया। परियोजना में रौनित एवं जिशु कुमारी सिन्हा टीम सदस्य हैं तथा परियोजना का मार्गदर्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. आलोक रंजन द्वारा किया जा रहा है। एमआईटी के प्राचार्य डॉ. एमके झा ने इस उपलब्धि पर रौनित, जिशु कुमारी सिन्हा तथा दोनों परियोजनाओं के मेंटर्स को बधाई दी।

सामान्य प्रश्न

ये उपकरण किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं?
ये उपकरण कृषि एवं ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।