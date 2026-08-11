नीलगाय फसलों के पास पहुंचेगी तो मिलेगा अलर्ट

मुजफ्फरपुर के एमआईटी के छात्रों रौनित और जिशु कुमारी सिन्हा ने कृषि और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित एआई मॉडल के उपकरण बनाए हैं। इन्हें राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत छह लाख रुपये की सहायता मिली है। ये उपकरण नीलगाय की पहचान, स्मार्ट सिंचाई और ऊर्जा बचत जैसे कार्यों में सहायक होंगे।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी के दो छात्रों ने एआई मॉडल पर उपकरण बनाए हैं। इन दोनों उपकरणों को राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत छह लाख की सहायता राशि दी गई है। एमआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र रौनित तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा जिशु कुमारी सिन्हा कृषि एवं ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए परियोजना पर काम कर रहे हैं।

कृषि दृष्टि परियोजना एक परियोजना का नाम है कृषि दृश्य। कृषि दृष्टि के तहत एआई और सेंसर आधारित तकनीकों के माध्यम से नीलगाय समेत जंगली जानवरों एवं पक्षियों की पहचान, आग लगने की स्थिति में रियल टाइम अलर्ट, स्मार्ट सिंचाई, मिट्टी एवं वर्षा के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त फसल की अनुशंसा तथा फसल की कटाई के उचित समय का पूर्वानुमान जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। कृषि दृष्टि परियोजना में रौनित एवं जिशु कुमारी सिन्हा टीम सदस्य हैं। परियोजना का मार्गदर्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अंकित कुमार सिंह एवं प्रो. फैज अहमद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना दस्तावेज में भी दोनों शिक्षकों को मेंटर के रूप में उल्लेखित किया गया है।

दूसरे प्रोजेक्ट की तकनीक दूसरे प्रोजेक्ट में एआई आधारित कैमरा तकनीक कमरे या कक्षा को अलग-अलग जोन में विभाजित कर व्यक्ति की उपस्थिति की पहचान करती है। जिस हिस्से में व्यक्ति मौजूद होता है, उसी क्षेत्र की लाइट एवं पंखे आवश्यकता के अनुसार संचालित किए जाते हैं। सेंसर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता एवं पंखे की गति को भी परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रित करने की व्यवस्था है। परियोजना के पायलट परीक्षण में 25 से 35 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना को एमआईटी मुजफ्फरपुर में कक्षा के समय परीक्षण किए जाने का भी उल्लेख है, जहां जोन वार ऊर्जा उपयोग का मूल्यांकन किया गया। परियोजना में रौनित एवं जिशु कुमारी सिन्हा टीम सदस्य हैं तथा परियोजना का मार्गदर्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. आलोक रंजन द्वारा किया जा रहा है। एमआईटी के प्राचार्य डॉ. एमके झा ने इस उपलब्धि पर रौनित, जिशु कुमारी सिन्हा तथा दोनों परियोजनाओं के मेंटर्स को बधाई दी।