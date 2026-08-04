Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमआईटी में ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। संस्थान के चेयरमैन वाईपी गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी नव प्रवेश

एमआईटी में ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन

एमआईटी में सत्र 2026-2027 के नव प्रवेशित बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एमआईटी संस्थान के चेयरमैन वाई पी गुप्ता, सेक्रेटरी आदर्श अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल, मुख्य अतिथि अतुल कुमार शर्मा व निदेशक डा. रोहित गर्ग ने किया। संस्थान के चेयरमैन वाईपी गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरमैन ने संस्थान की स्थापना और संस्थान द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में छात्रों को अवगत कराया। संस्थान के डॉ. मनीष सक्सेना, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. राजुल मिश्रा, डॉ. मुनीश छाबड़ा, डॉ. राहुल सिंह, डॉ. एके सिंह आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Btech
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।