एमआईटी में विद्यार्थियों को बतायी लीडहर की गतिविधियां
मुजफ्फरपुर के एमआईटी में चल रहे इंडक्शन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को लीडहर कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं इसकी गतिविधियों से परिचित कराया गया। डॉ. शिवालिका सक्सेना और प्रो. प्रियंका चोपड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहीं। सीनियर कोऑर्डिनेटर्स ने लीडहर के पूर्व व आगामी पहलों के बारे में जानकारी दी। चयनित छात्राओं के नामों की घोषणा भी की गई।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी में चल रहे इंडक्शन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विद्यार्थियों को लीडहर कार्यक्रम के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में डॉ. शिवालिका सक्सेना एवं प्रो. प्रियंका चोपड़ा उपस्थित रहीं। सीनियर कोऑर्डिनेटर सना हुसैन, विनु जायसवाल, शिवानी चौधरी, आयुषी सिंह एवं श्रुति ने कार्यक्रम के संचालन और विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों को लीडहर के उद्देश्यों और मिटमाई संस्था के साथ इसके जुड़ाव तथा नेतृत्व एवं करियर विकास की दिशा में इसकी भूमिका से परिचित कराने के साथ हुई। शिवानी चौधरी एवं श्रुति ने लीडहर की विभिन्न गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। आयुषी सिंह ने लीडहर की पूर्व गतिविधियों, वर्तमान पहलों तथा आगामी योजनाओं के बारे में बताया।
इसमें ‘स्टार गर्ल्स ऑफ द मंथ और प्रस्तावित लीडहर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। सना हुसैन एवं विनु जायसवाल ने मई, जून और जुलाई माह के लिए चयनित छात्राओं के नामों की घोषणा की।
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