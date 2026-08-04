एमआईटी में ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन
प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। संस्थान के चेयरमैन वाईपी गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी नव प्रवेश
एमआईटी में सत्र 2026-2027 के नव प्रवेशित बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एमआईटी संस्थान के चेयरमैन वाई पी गुप्ता, सेक्रेटरी आदर्श अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल, मुख्य अतिथि अतुल कुमार शर्मा व निदेशक डा. रोहित गर्ग ने किया। संस्थान के चेयरमैन वाईपी गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरमैन ने संस्थान की स्थापना और संस्थान द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में छात्रों को अवगत कराया। संस्थान के डॉ. मनीष सक्सेना, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. राजुल मिश्रा, डॉ. मुनीश छाबड़ा, डॉ. राहुल सिंह, डॉ. एके सिंह आदि रहे।
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