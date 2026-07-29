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एमआईटी बिहार का पहला रैगिंग-मुक्त संस्थान घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की एमआईटी को बिहार का पहला रैगिंग मुक्त संस्थान घोषित किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने इस घोषणा की। विद्यार्थियों को अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व बताने के साथ, रैगिंग करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही, छात्रों को रैगिंग निषेध की शपथ दिलाई गई।

एमआईटी बिहार का पहला रैगिंग-मुक्त संस्थान घोषित

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी को बिहार का पहला रैगिंग मुक्त संस्थान घोषित किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने बुधवार को प्रथम वर्ष के छात्रों के ओरियंटेशन कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की।

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कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में फिजिक्स के डॉ. मनोज कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। विशेष अतिथि के रूप में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर चौथी रैंक प्राप्त करने वाले आईएएस अधिकारी राघव झुनझुनवाला, मुजफ्फरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी आनंद उत्सव, आयुक्त के सचिव संदीप शेखर प्रियदर्शी मौजूद रहे।

विद्यार्थियों के लिए संदेश

एमआईटी के प्राचार्य प्रो. एमके झा ने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने तथा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा। राघव झुनझुनवाला ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सपने उसकी वर्तमान क्षमता से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को विकसित करने के साहस से बड़े होने चाहिए।

रैगिंग निषेध की घोषणा

प्रमंडलीय आयुक्त ने नये छात्रों को जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब आप सभी एमआईटी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और निकट भविष्य में एमआईटी को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने परिसर में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा कि रैगिंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रावासों की व्यवस्था में व्यापक सुधार, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन, आरओ युक्त पेयजल व्यवस्था तथा भोजन निर्माण में भी शुद्ध जल के उपयोग की जानकारी दी। इंडक्शन कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को रैगिंग निषेध की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम के अंत में डॉ. वाईएन शर्मा (विद्युत अभियंत्रण, कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष) ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के रजिस्ट्रार डॉ. रजनीश कुमार, इंडक्शन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. अमित कुमार वर्मा सहित संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

एमआईटी कब रैगिंग मुक्त संस्थान घोषित किया गया?
एमआईटी को बिहार का पहला रैगिंग मुक्त संस्थान बुधवार को घोषित किया गया।

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