एमआईटी में इंजीनियरिंग के छात्रों ने सीखे फिल्म मेकिंग के गुर
मुजफ्फरपुर में एमआईटी कैंपस में कला और तकनीक का संगम देखने को मिला। 2026 बैच के इंडक्शन प्रोग्राम के तहत 'जुनून' क्लब द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। फिल्म के निदेशक, निर्माता और संपादक ने छात्रों को फिल्म निर्माण और करियर संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी कैंपस में शनिवार को कला और तकनीक का शानदार संगम देखने को मिला। 2026 बैच के इंडक्शन प्रोग्राम के तहत एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को एमआईटी के कला एवं सांस्कृतिक क्लब 'जुनून' की ओर से आयोजित किया गया।सेमिनार में फिल्म के निर्देशक रौनित कुमार, निर्माता बसंत बचपन और संपादक अभिषेक कुमार ने फिल्म मेकिंग, करियर की संभावनाएं और सिनेमा में इंजीनियरिंग का योगदान विषय पर छात्रों को संबोधित किया। निर्देशक रौनित कुमार ने कहा कि एक इंजीनियर की 'लॉजिकल थिंकिंग' फिल्म सेट की व्यावहारिक चुनौतियों को हल करने में बहुत काम आती है।
अभिषेक कुमार ने तकनीकी करियर की संभावनाओं पर जोर दिया, जबकि निर्माता बसंत बचपन ने समय और बजट प्रबंधन के गुर साझा किए। प्राचार्य प्रो. एमके झा ने बताया कि हमारे छात्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू, एमएनसी और फिल्म इंडस्ट्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। यह सेमिनार काफी संवादात्मक रहा। अंत में प्रो. अमित कुमार वर्मा, प्रो. आशीष कुमार और प्रो. विजय कुमार ने अतिथियों को सम्मानित किया।
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