चोर समझकर कांवड़िये की पिटाई, घायल को जिला अस्पताल भेजा
फोटो 108 सागर के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था। उसके साथी नहाने के लिए चले गए और मनीष को सामान की निगरानी के
छपार बरला इंटर कॉलेज में चल रहे कांवड़ सेवा शिविर में रविवार सुबह गलतफहमी के चलते एक कांवड़िये की पिटाई कर दी गई। दिल्ली निवासी मनीष पुत्र अरविंद अपने साथियों मुकेश, धीरज और सागर के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था। साथी स्नान के लिए चले गए और मनीष को सामान की निगरानी के लिए वहीं छोड़ गए।इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ कांवड़ियों ने मनीष को संदिग्ध समझकर चोर होने का शक जताया और बिना जानकारी किए लाठी-डंडों व थप्पड़ों से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में मनीष घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजकर उपचार कराया।
पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि घटना केवल गलतफहमी के कारण हुई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर संदेह होने पर कानून हाथ में न लें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचना दें।
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