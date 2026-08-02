बाल कल्याण समिति की स्पॉन्सरशिप योजना से 267 बच्चों को सहारा

धनबाद में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना सफल साबित हो रही है। 267 बच्चों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को उनके परिवार के साथ सुरक्षित रखकर शिक्षा, पोषण और देखभाल सुनिश्चित करना है।

धनबाद, वरीय संवाददाता। जिले में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए संचालित मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना प्रभावी साबित हो रही है। वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में जिले के 267 बच्चों को इस योजना से जोड़ा गया है। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को उनके पारिवारिक परिवेश में ही सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और समुचित देखभाल सुनिश्चित करना है, ताकि वे संस्थागत देखरेख पर निर्भर होने के बजाय परिवार के साथ बेहतर वातावरण में अपना बचपन जी सकें। बाल कल्याण समिति के अनुसार योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जा रहा है जो अनाथ हैं, एकल अभिभावक के संरक्षण में रह रहे हैं, परित्यक्त हैं अथवा अत्यंत कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद पात्र बच्चों को योजना से जोड़ा जा रहा है।

आर्थिक मदद चार हजार रुपए की आर्थिक मदद : योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे के लिए उसकी देखरेख कर रहे अभिभावक या संरक्षक को चार हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि बच्चे की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च करने के लिए दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई न छूटे और उसे परिवार से अलग होकर बाल गृह में रहने की नौबत न आए।

समग्र विकास का साथी एकल परिजन वाले बच्चों के समग्र विकास का साथी : सीडब्ल्यूसी की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप योजना बच्चों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल बच्चों को आर्थिक सहयोग मिलता है, बल्कि उन्हें अपने परिचित पारिवारिक वातावरण में रहकर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं अथवा परिवार गंभीर संकट से गुजर रहा है, उनके लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हो रही है।

पेंडिंग आवेदक कई आवेदक अभी भी पेंडिग : बाल संरक्षण अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में भी योजना के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने वाले बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।