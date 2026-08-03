बाल कल्याण और युवाओं के लिए चलेगा विशेष अभियान

मिशन वात्सल्य योजना : वर्ष 2026-27 के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग की कार्ययोजना तैयार, कार्ययोजना में कुल चार योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया, कौशल

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य सरकार ने युवाओं और बाल कल्याण की एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना में कुल चार योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है, जो बाल कल्याण और युवाओं से संबंधित है। इसमें दत्तक ग्रहण (एडोपशन), प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप), फॉस्टर केयर (पालन-पोषण देखरेख) और आफ्टर केयर शामिल है। चारों योजनाओं में लाभुकों की नियमित निगरानी, जरूरतमंद और जोखिमग्रस्त की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाना, पालन-पोषण देखरेख, कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसी पहल प्रमुख है। बता दें कि मिशन वात्सल्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से लागू किया जाता है। इसका मुख्य मकसद उन बच्चों की मदद करना है, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, साथ ही जो किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं। योजना के तहत लापता और कमजोर परिस्थितियों वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और उन्हें दोबारा समाज व परिवार से जोड़ने का काम किया जाता है。

दत्तक ग्रहण को मिलेगी रफ्तार, जागरुकता अभियान चलेगा दत्तक ग्रहण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 100 से 125 बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल 59 बच्चों को योजना का लाभ मिला था। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर दत्तक ग्रहण जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की नियमित निगरानी की जाएगी और कानूनी रूप से मुक्त बच्चों की पहचान एवं घोषणा प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाइयों को दत्तक ग्रहण परामर्श के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद बच्चों को जल्द परिवार मिल सके。

प्रायोजन योजना से जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा सहारा प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 9,158 बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए जरूरतमंद और जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आधारित भुगतान प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्या को रोकने के लिए शिक्षा विभाग के साथ तालमेल बढ़ाया जाएगा, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई बच्चा पढ़ाई बीच में न छोड़े।

पालन-पोषण देखरेख और कौशल विकास एवं स्वरोजगार पर फोकस फॉस्टर केयर (पालन-पोषण देखरेख) के लिए वर्ष 2026-27 में 144 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जागरुकता अभियान चलाते हुए इच्छुक परिवारों की पहचान की जाएगी। साथ ही रिश्तेदारों और समूह आधारित फॉस्टर केयर को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला स्तर पर फॉस्टर केयर समीक्षा तंत्र भी विकसित किया जाएगा। वहीं आफ्टर केयर योजना के तहत 236 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके तहत लाभान्वित युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।