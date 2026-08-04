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बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को दी गई सुरक्षा व अधिकारों की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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ललिया पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बहादुरगंज गांव में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षा, जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने महिलाओं को छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की समस्याओं को तत्काल रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को दी गई सुरक्षा व अधिकारों की जानकारी

ललिया, संवाददाता। मिशन शक्ति अभियान के पंचम चरण के तहत थाना ललिया पुलिस की ओर से बहादुरगंज गांव में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें महिलाओं व युवतियों को सुरक्षा, जागरूकता और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम एसपी विकास कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां, आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र की संभ्रांत महिलाएं शामिल हुईं। प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिलाओं से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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सम्मेलन के दौरान एंटी रोमियो टीम ने साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा, बालिकाओं के अधिकार के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसी सेवाओं की जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर उनका निःसंकोच उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

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