नारी शक्ति योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाएं : डीएम
मोतिहारी में मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। डीएम सौरभ सुमन यादव ने योजना के लाभ को अधिकतम करने के निर्देश दिए। बैठक में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
मोतिहारी, हिप्र.। मिशन शक्ति एवं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक डीएम सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। डीपीओ निधि कुमारी ने मिशन शक्ति एवं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिये संचालित योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाये ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। महिला सशक्तिकरण, जागरूकता कार्यक्रम, कौशल विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन तथा विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव डीएलएसए नितिन त्रिपाठी, सीएस डॉ दिलीप कुमार सिंह, डीईओ राजन कुमार गिरि , जिला योजना पदाधिकारी राहुल कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधन राजेंद्र कुमार पांडेय आदि उपस्थित हुए।
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