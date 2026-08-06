दंपति में हुई सुलह
पडरौना के थाना हनुमानगंज में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा दम्पति के बीच आपसी सहमति से सुलह कराया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोनों के बीच कई दिनों से चल रही आपसी मनमुटाव की समस्या को समझाते हुए समझौता कराया गया। इस प्रक्रिया में मिशन शक्ति टीम के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पडरौना। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देश पर मिशन शक्ति केन्द्र थाना हनुमानगंज द्वारा एक सराहनीय पहल के तहत थाना हनुमानगंज क्षेत्र के रहने वाले एक दम्पति के मध्य आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर पति-पत्नी को मिशन शक्ति केन्द्र थाना हनुमानगंज पर तलब किया गया। परामर्श के दौरान पति- पत्नी के बीच आपसी बातों को लेकर काफी दिनों से उत्पन्न मनमुटाव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई। मिशन शक्ति टीम द्वारा दोनों को समझा- बुझाकर आपसी सहमति से सुलह कराया गया। मिशन शक्ति टीम में प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नारायण राय, दरोगा विवेक कुमार तिवारी, सिपाही रणजीत सिंह, सुनीता यादव, रेखा, निधि व वंदना आदि शामिल रहे।
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