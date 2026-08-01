महिलाओं,किशोरियों को किया गया जागरूक
राजपुर गांव में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और किशोरियों को उनकी सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जैसे पुलिस हेल्पलाइन 112 और महिला पावर लाइन 1090। साइबर ठगी से बचाव की जानकारी भी साझा की गई।
हलिया,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के राजपुर गांव में शनिवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत पुलिस टीम ने महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। बताया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की सूचना के लिए पुलिस हेल्पलाइन 112, महिला पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, एम्बुलेंस सेवा 108, अग्निशमन सेवा 101 तथा महिला सहायता केंद्र 181 पर तत्काल संपर्क किया जा सकता है। साथ ही साइबर ठगी से बचाव की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उपनिरीक्षक रमाशंकर, कांस्टेबल राजेश मौर्य एवं महिला कांस्टेबल पूजा चौहान मौजूद रहीं।
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