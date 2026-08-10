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मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 'मिशन शक्ति' के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई।

मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा

महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत सोमवार को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम ने बहू-बेटी सम्मेलन, चौपाल और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पंपलेट वितरित कर वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108, महिला हेल्पलाइन 181 तथा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई।

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