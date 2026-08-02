बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को सुरक्षा,साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत रविवार को महिला सुरक्षा टीम ने ग्राम फैजुल्लागंज में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में गांव की महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा टीम ने गोष्ठी के दौरान महिलाओं को बताया कि सरकार की कई योजनाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संचालित की जा रही हैं। इसमें विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। गोष्ठी में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए महिला हेल्पलाइन 1090, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवा 102 और 108, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।