बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को सुरक्षा,साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी
मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को ग्राम फैजुल्लागंज में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों, और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन संपर्क करने के तरीकों के बारे में बताया गया।
मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत रविवार को महिला सुरक्षा टीम ने ग्राम फैजुल्लागंज में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में गांव की महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा टीम ने गोष्ठी के दौरान महिलाओं को बताया कि सरकार की कई योजनाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संचालित की जा रही हैं। इसमें विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। गोष्ठी में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए महिला हेल्पलाइन 1090, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवा 102 और 108, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार की परेशानी, हिंसा, उत्पीड़न या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में इन हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।महिला सुरक्षा टीम ने साइबर अपराध से बचाव के बारे में भी जानकारी दी। महिलाओं को समझाया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें। वही महिलाओं और बालिकाओं को जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए। इस दौरान उपनिरीक्षक अंजली, महिला हेड कांस्टेबल सुषमा, कांस्टेबल गौरव कुमार, अर्जुन मौर्य अन्य मौजूद रहे।
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