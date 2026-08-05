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अपराध का हो शिकार तो हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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मिशन शक्ति अभियान के तहत, इटावा में महिलाओं को अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जैसे 112, 1090, और 181, ताकि अपराध होने पर वे तुरंत मदद मांग सकें। पुलिस ने साइबर क्राइम के प्रति भी जागरूक किया।

अपराध का हो शिकार तो हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन
अपराध का हो शिकार तो हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन

इटावा, संवाददाता। मिशन शक्ति अभियान में लोगों को विशेष कर महिलाओं को अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी बताए जा रहे हैं ताकि अपराध का शिकार होने पर इन नंबरों पर फोन कर सकें ।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में मिशन शक्ति की महिला मोबाइल टीम ने अलग-अलग गांव में जाकर महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें जागरूक किया । इसके साथ उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए ताकि जरूरत पड़ने पर 112, 1090, 1930 , 1098, 181 जैसे नंबर डायल किया जा सकते हैं। पुलिस तत्काल उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। पुलिस ने साइबर क्राइम के प्रति भी जागरूक किया और यह भी कहा कि अपना ओटीपी कभी भी किसी को ना बताएं।

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