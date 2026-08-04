मिशन शक्ति के तहत बताईं सरकारी योजनाएं
ठाकुरद्वारा। मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न स्थानों पर सरकारी योजनाओं के
मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न स्थानों पर सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। महिला कांस्टेबल काजल के नेतृत्व में महिलाओं को एकत्रित करके चौपाल लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं- वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, साइबर अपराध आदि की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया। आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे- 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन 112, 102 आदि के बारे में बताया गया। ज्योति, गौरव कुमार रहे।
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