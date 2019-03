एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए वैज्ञानिक 10 साल से तैयार थे, कांग्रेस सरकार ने नहीं दी इजाजत: जेटली

उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण 'मिशन शक्ति को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैज्ञानिक एक दशक पहले ही इसके लिए सक्षम थे लेकिन उस समय की सरकार ने उन्हें कभी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। परीक्षण के समय को लेकर उठायी गई आपत्तियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विपक्ष 'लिपिकीय आपत्तियां' दर्ज करा रहा है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।

विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेटली ने भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बुधवार को कहा, ''जो लोग नाकामियों के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं, उनको याद रहना चाहिए कि उनसे जुड़ी कहानियों के पद चिह्न बहुत दूर तक हैं और कहीं न कहीं ये पद चिह्न मिल ही जाते हैं।" जेटली ने रक्षा के क्षेत्र में उदासीनता को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली संप्रग सरकार में डीआरडीओ की क्षमता पर भरोसा नहीं किया जिसके कारण इस प्रकार के ''ऑपरेशन को अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस आज इस उपलब्धि के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन तत्कालीन सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

FM Arun Jaitley on #MissionShakti: The process started in 2014 after the PM gave the permission, it's a huge achievement, not only we have become space power but we are now in big four. We should not forget that tomorrow's wars will not be the same as yesterday's wars. pic.twitter.com/gEWdpVXWuz