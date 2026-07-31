महिलाओं को किया जागरूक
फतेहपुर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत सभी थानों की टीमों ने बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा और साइबर हेल्पलाइन की जानकारी देकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया।
फतेहपुर। मिशन शक्ति 5.0 (फेज-2) के तहत गुरुवार को सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्राम चौपालों में महिलाओं, बालिकाओं और ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। टीमों ने महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, एंबुलेंस, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पोर्टल की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
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