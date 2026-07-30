मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को किया जागरूक

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में मंगलवार को जिले में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने थाना क्षेत्रों में आयोजित बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया। अभियान के दौरान एंटी रोमियो टीम ने बाजारों, चौराहों, स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं को सरकार और पुलिस विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, एंबुलेंस सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा 102 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी पंपलेट वितरित कर दी गई।