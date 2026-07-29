मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को किया जागरूक
मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं की समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया। एंटी रोमियो टीम ने महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी पंपलेट वितरित की।
मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में मंगलवार को जिले में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने थाना क्षेत्रों में आयोजित बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया। अभियान के दौरान एंटी रोमियो टीम ने बाजारों, चौराहों, स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं को सरकार और पुलिस विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, एंबुलेंस सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा 102 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी पंपलेट वितरित कर दी गई।
पुलिस ने महिलाओं से निडर होकर अपनी सुरक्षा के लिए इन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें