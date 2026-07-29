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राशन कार्ड निर्माण अभियान मिशन मोड में , अब तक 1,04,750 प्राप्त आवेदनों पर हो रही कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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वैशाली जिले में सभी पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभुक राशन कार्ड से वंचित न रहे। अब तक 1,04,750 नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

राशन कार्ड निर्माण अभियान मिशन मोड में , अब तक 1,04,750 प्राप्त आवेदनों पर हो रही कार्रवाई

वैशाली जिले में सभी पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभुक राशन कार्ड से वंचित न रहे,विशेषकर महादलित टोलों में प्रत्येक घर तक पहुंच कर पात्र लाभुकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक जिले में कुल 1,04,750 नए राशन कार्ड निर्गमन हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं,जिन पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई तेजी से सुनिश्चित की जा रही है।

अभियान की प्रक्रिया

साथ ही,शेष पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सभी योग्य लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त 31-07-2026 लगभग 25,000 नए आवेदन और प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए राशन कार्ड निर्गमन की प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों, विशेषकर महादलित बस्तियों में घर-घर संपर्क अभियान चलाकर पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे पात्रता के अनुसार शीघ्र आवेदन कर इस अभियान का लाभ उठाएं और अपने आसपास के पात्र लोगों को भी जागरूक करें। -अमिताभ सिंह

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