नैनीताल से लापता महिला हरिद्वार में मिली
नैनीताल के मल्लीताल से लापता महिला को पुलिस ने हरिद्वार से सुरक्षित बरामद कर लिया है। 19 जुलाई को पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। महिला ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ हरिद्वार गई थी।
नैनीताल। मल्लीताल क्षेत्र से 19 जुलाई को लापता महिला को पुलिस ने बुधवार को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि स्नोव्यू निवासी गौतम शर्मा ने 19 जुलाई को पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, कि उनकी पत्नी तड़के बिना किसी को बताए घर से चली गई। जांच में महिला की लोकेशन हरिद्वार में मिली। बुधवार शाम उसे सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से एक सहेली के साथ हरिद्वार गई थी।
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