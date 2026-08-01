बच्चों के साथ गायब महिला रांची से बरामद

बोकारो, प्रतिनिधि। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र से करीब दस दिन पहले अपने दो बच्चों के साथ लापता हुई महिला को पुलिस ने रांची के धुर्वा क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। शुक्रवार को पुलिस ने महिला को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। जानकारी के अनुसार, पुपुनकी निवासी महिला के पति ने चास मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की और महिला की तलाश तेज कर दी।जांच के दौरान चास मुफस्सिल पुलिस को सूचना मिली कि रांची पुलिस ने धुर्वा क्षेत्र से महिला और उसके दोनों बच्चों को बरामद कर लिया है।