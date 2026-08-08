ससुराल से विवाहिता गायब, मां ने दर्ज कराया केस
कोहंडौर के पूरे नेवाजी की एक युवती, जो 25 नवंबर 2025 को अपने ससुराल से लापता हो गई थी, की मां ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया है।母 ने आरोप लगाया है कि अज्ञात युवक ने बहला-फुसलाकर उसकी बेटी को भगाया।
कोहंडौर के पूरे नेवाजी निवासी एक युवती की शादी छह साल पूर्व बरौली गांव में हुई थी। वह 25 नवंबर 2025 को ससुराल से लापता हो गई। उस समय गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया था। अब उसकी मां ने अज्ञात युवक पर शादी के लिए बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।
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