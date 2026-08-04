पाण्डेश्वर नाथ धाम से महिला बेटे सहित लापता
एक गांव से एक महिला अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ जलाभिषेक करने आई थी। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोज शुरू की। रात तक महिला का फोन भी बंद मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और अब महिला और उसके बेटे की तलाश की जा रही है।
एक गांव से पाण्डेश्वर नाथ धाम पड़िला में सोमवार को जलाभिषेक करने आई महिला बेटे के साथ लापता हो गई। पति ने थरवई पुलिस से गुहार लगाई है। इलाके के एक गांव की महिला सोमवार को अपने दस साल के बेटे के साथ गांव की कुछ महिलाओं संग जलाभिषेक करने आई थी। महिला शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजन तलाश करने लगे। रात आठ बजे तक महिला के फोन पर घंटी जा रही थी मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। परिजन रात भर महिला और बेटे की तलाश करते रहे। मंगलवार को घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस का कहना है की महिला को मोबाइल की लोकेशन के जरिए ट्रैस करने का प्रयास किया जा रहा है।
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