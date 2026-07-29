कुशावली से लापता हुए तीन नाबालिग, हरिद्वार से बरामद

कुशावली गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए तीन किशोरों को सरधना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत महज सात घंटे के भीतर हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया। किशोरों के लापता होने और एक किशोर के पिता के बैंक खाते से एटीएम के जरिए 20 हजार रुपये निकाले जाने के बाद गांव में अपहरण का शोर मच गया। हालांकि पुलिस जांच में अपहरण की बात गलत निकली। फिलहाल पुलिस ने तीनों किशोरों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। कुशावली निवासी 17 वर्षीय मयंक पुत्र सुनील कुमार, 14 वर्षीय रचित पुत्र पंकज कुमार और 17 वर्षीय अवि सैनी पुत्र विकास सैनी मंगलवार सुबह टहलने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान मयंक के पिता के मोबाइल पर खाते से एटीएम के माध्यम से दो बार 10-10 हजार रुपये निकाले जाने का संदेश मिला। साथ ही पता चला कि मयंक घर से करीब छह हजार रुपये नकद भी लेकर गया था। इससे गांव में अपहरण की चर्चाएं शुरू हो गईं।बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे परिजन सरधना थाने पहुंचे। उन्होंने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तत्काल जांच शुरू कराई। पुलिस ने मेरठ के बेगमपुल स्थित यूनियन बैंक के एटीएम और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें तीनों किशोर रोडवेज बस अड्डे की ओर जाते दिखाई दिए। इसी बीच मयंक ने अपने चचेरे भाई को फोन कर बताया कि वे हरिद्वार में हैं और इस शर्त पर घर लौटेंगे कि उनके साथ मारपीट नहीं की जाएगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम परिजनों के साथ हरिद्वार रवाना हो गई। पुलिस ने पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से मयंक को बरामद किया और बाद में रचित व अवि सैनी को भी सुरक्षित तलाश लिया। पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के बाद तीनों किशोरों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिगों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जांच में अपहरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।