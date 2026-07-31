किशोरी लापता, रिपोर्ट दर्ज
पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में एक ग्रामीण ने सुनगढी थाने में अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी अंतिम लोकेशन आसाम चौराहे पर मिली है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।
पीलीभीत। थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि 28 जुलाई को शाम साढे छह बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री पीलीभीत आई थी। इसके बाद वह अपने घर नहीं पहुंची। उसकी पुत्री की आखिरी लोकेशन आसाम चौराहे पर मिली है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।
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