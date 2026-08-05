घर से स्कूल जाने के लिए निकला छात्र 20दिन से लापता।
निगोही के पिपरिया उदयभानपुर गांव में 15 वर्षीय छात्र शैलेष यादव 13 जुलाई को स्कूल जाने के लिए घर से निकला। शाम तक न लौटने पर परिजनों ने खोज शुरू की, लेकिन 20 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं मिल सका। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है।
निगोही। स्कूल जाने के लिए घर से छात्र का 20दिन बाद भी पता नही लग सका। परिजनो की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। थाना निगोही क्षेत्र के पिपरिया उदयभानपुर गांव निवासी विनोद सिंह का पुत्र शैलेष यादव(15)13जुलाई को सुबह 7बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनो ने आसपास के गांव और रिश्तेदारी में शैलेष की खोज की,लेकिन उसका कही पता नही चल सका। 20दिन बाद भी छात्र के बारे में कोई जानकारी न मिलने से परिजनो का सुकून छिन गया है। सबका रो-रोकर बुरा हाल है।
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