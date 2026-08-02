खागा रेलवे स्टेशन से वृद्ध मौलवी के साथ गई थी छात्रा

विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के बीच लापता हुई छात्रा को पुलिस ने शनिवार रात कानपुर से बरामद कर लिया था। छात्रा कानपुर में एक वृद्ध मौलवी के घर से बरामद हुई थी। पूछताछ में सामने आया है कि छात्रा खागा रेलवे स्टेशन से मौलवी के साथ चली गई थी। मौलवी ने बताया कि छात्रा ट्रेन से कटने जा रही थी। उसने देखकर छात्रा को बचाया और फिर अपने साथ लेकर कानपुर चला गया। छात्रा ने भी फिलहाल मौलवी की बातों को सही बताते हुए कहा है कि मां से परेशान होकर वह गई थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, पूछताछ जारी है। किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कालेज में 28 जुलाई को छात्रों ने अव्यवस्थाओं को लेकर कालेज गेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था। मामला पूरे देश में चर्चा में आया था। जंतर मंतर हुए जेन-जी आंदोलन की तरह इसे जेन अल्फा आंदोलन नाम दिया गया। इसी प्रदर्शन में शामिल कालेज की हाईस्कूल की 16 वर्षीय एक छात्रा लापता हो गई थी। शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की और फिर न मिलने पर मां ने थाने पहुंच तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। एसपी ने छात्रा की तलाश के लिये सर्विलांस के अलावा तीन टीमें गठित की थी। पुलिस छात्रा की मां के फोन पर मिले संदिग्ध नंबरों को ट्रेस कर संदिग्धों तक पहुंच रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज, कौशांबी तक टीमें दौड़ी, लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा。