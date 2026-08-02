खागा रेलवे स्टेशन से वृद्ध मौलवी के साथ गई थी छात्रा
विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के बीच लापता हुई छात्रा को पुलिस ने कानपुर से बरामद कर लिया। मौलवी ने बताया कि छात्रा ट्रेन से कटने जा रही थी, जिसे उसने बचाया। छात्रा ने बताया कि वह मां से परेशान होकर गई थी। मामले की जांच जारी है।
विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के बीच लापता हुई छात्रा को पुलिस ने शनिवार रात कानपुर से बरामद कर लिया था। छात्रा कानपुर में एक वृद्ध मौलवी के घर से बरामद हुई थी। पूछताछ में सामने आया है कि छात्रा खागा रेलवे स्टेशन से मौलवी के साथ चली गई थी। मौलवी ने बताया कि छात्रा ट्रेन से कटने जा रही थी। उसने देखकर छात्रा को बचाया और फिर अपने साथ लेकर कानपुर चला गया। छात्रा ने भी फिलहाल मौलवी की बातों को सही बताते हुए कहा है कि मां से परेशान होकर वह गई थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, पूछताछ जारी है। किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कालेज में 28 जुलाई को छात्रों ने अव्यवस्थाओं को लेकर कालेज गेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था। मामला पूरे देश में चर्चा में आया था। जंतर मंतर हुए जेन-जी आंदोलन की तरह इसे जेन अल्फा आंदोलन नाम दिया गया। इसी प्रदर्शन में शामिल कालेज की हाईस्कूल की 16 वर्षीय एक छात्रा लापता हो गई थी। शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की और फिर न मिलने पर मां ने थाने पहुंच तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। एसपी ने छात्रा की तलाश के लिये सर्विलांस के अलावा तीन टीमें गठित की थी। पुलिस छात्रा की मां के फोन पर मिले संदिग्ध नंबरों को ट्रेस कर संदिग्धों तक पहुंच रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज, कौशांबी तक टीमें दौड़ी, लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा。
छात्रा ने फोन किया तो ट्रेस हो गई लोकेशन
सर्विलांस टीम लगातार नंबर ट्रेस कर रही थी। शनिवार शाम छात्रा ने बांदा निवासी अपनी मां के बुआ के नाती के फोन में मौलवी के फोन से काल कर दिया। नाती ने पुलिस को जानकारी दी। जिस पर पुलिस ने मौलवी का नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हुए कानपुर के बाबू पुरवा थाना क्षेत्र से किशोरी को बरामद कर लिया।
शहर में फेरी का काम करता है मौलवी
छात्रा को अपने साथ ले गया मौलवी फेरी का काम करता है। वह कानपुर से फोल्डिंग चारपाई लाकर जिले में अलग-अलग स्थानों में घूम-घूम कर बेचता है। छात्रा ने बताया कि घर से प्रताड़ित होकर खागा स्टेशन आत्महत्या के लिए निकली थी लेकिन वहां वृद्ध मौलवी मेरी जान बचाकर अपने साथ कानपुर ले आए हैं।
मौलवी ने पुलिस या परिजनों ने नहीं दी सूचना
पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद मौलवी मानवता की दुहाई दे रहा है कि उसने मानवता बस छात्रा को बचाकर अपने साथ ले गया था, लेकिन सवाल ये है कि चार दिनों तक अपने साथ रखने के बाद भी मौलवी ने पुलिस, परिवारीजनों या रिश्तेदारों को छात्रा के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। पुलिस इन्हीं बिंदुओं पर जांच कर रही है। खागा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस चेक कर रही है।
कोट..
छात्रा को बरामद कर वन स्टाप सेंटर में रखा गया है। सोमवार को न्यायालय में स्वतंत्र बयान के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
मनीष सिंह, थाना प्रभारी किशनपुर
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