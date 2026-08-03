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नवोदय छात्रावास से लापता छात्र मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बहेड़ी। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित नवोदय विद्यालय के छात्रावास से शनिवार को बहेड़ी निवासी छात्र

नवोदय छात्रावास से लापता छात्र मिला

रुद्रपुर/बहेड़ी, संवाददाता। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर के छात्रावास से कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। प्राचार्य की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस को छात्र के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में मिली, जिसके बाद छात्र के पिता उसे लेने के लिए रवाना हो गए। पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब तीन बजे वार्डन की चेकिंग के दौरान कक्षा 11 वीं विज्ञान वर्ग का छात्र आराद्य प्रताप पुत्र भानु प्रताप सिंह छात्रावास से लापता मिला। वह अपने साथ मोबाइल फोन भी ले गया था। छात्र वर्तमान में कस्बा बरा किच्छा का निवासी है, जबकि उसका मूल निवास ग्राम मुंडिया जागीर तहसील बहेड़ी जिला बरेली है।

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प्राचार्य प्रमोद कुमार ने पुलिस को छात्र का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए उसे तलाशने की मांग की। कोतवाल प्रकाश दानू ने बताया कि छात्र की गुमशुदगी दर्ज कर छात्रावास और आसपास के क्षेत्र में पूछताछ के साथ मोबाइल की लोकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों से उसकी खोजबीन शुरू की। शनिवार रात छात्र के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में मिली। इसकी सूचना उनके पिता को दी गई, जिसके बाद उसके पिता उसे लेने के लिए दिल्ली गए हैं। उनके आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्र के माता-पिता उत्तराखंड की तहसील किच्छा के गांव बरा में रहते हैं। यह गांव यूपी उत्तराखंड बार्डर पर है।

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