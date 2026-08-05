साहब, सिपाही पति दो साल से गायब, ढूंढ दीजिए

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। साहब, पिछले दो साल से पति गायब हैं। वह पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात हैं। अंतिम बार वह बिधनू थाने में तैनात थे। दो साल से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। पहले भी तीन चार दिनों के लिए जाते थे, लेकिन फोन कर बता देते थे। थाने चौकी के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। अब मेरे पति को ढूंढ दीजिए। बुधवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची महिला ने यह गुहार लगायी। पुलिस आयुक्त ने जांच स्टाफ आफीसर योगेश कुमार को दी। जांच में सामने आया कि सिपाही कई महीनों से निलंबित चल रहा है। वर्तमान में कहां है, पता कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मथुरा के जमुनापार थाना निवासी आरती बुधवार को अपने पिता साहब सिंह के साथ पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पास पहुंची। आरती ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी शादी मथुरा निवासी विकास सिंह के साथ हुई थी। वह पुलिस विभाग में सिपाही हैं। कानपुर में वह पति के साथ परमट में रहती थी। साहब सिंह ने बताया कि जनवरी 2024 में विकास की तैनाती बिधनू थाने में थी। उसी दौरान वह अचानक लापता हो गए। विकास शराब का लती था और बेटी के साथ अक्सर मारपीट भी करता था। जिसके चलते उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी बेटी की ओर से कराया था। पुलिस आयुक्त ने पूछा, दो साल तक कहां रहे। इस पर साहब सिंह ने कहा कि मथुरा और बिधनू थाना दोनों जगहों पर दामाद को खोजने के लिए गुहार लगाई। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सिपाही बीते वर्ष नवंबर 2025 से निलंबित चल रहा है। अंतिम तैनाती कहां थी, इसका पता लगाया जा रहा है।