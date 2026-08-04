किशनगंज : एक युवती और एक नाबालिग लड़की के लापता होने की प्राथमिकी

किशनगंज में एक युवती और एक नाबालिग के लापता होने की घटनाएँ सामने आई हैं। युवती शौच करने गई थी और लौटकर नहीं आई। दूसरी ओर, नाबालिग लड़की राजस्थान के एक युवक से ऑनलाइन बात करने के बाद लापता हुई। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक ने उसे बहलाकर भगा लिया।

किशनगंज, संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती और एक नाबालिग के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है।मामले में सोमवार को दो अलग अलग मामले में प्राथमिकी किशनगंज सदर थाना में दर्ज करवाई गई है। पहले मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती शौच करने गई थी।कुछ देर बाद वह लापता हो गई।पहले तो घर के लोगों को लगा की वह आसपास कही गई होगी।लेकिन देर शाम तक युवती घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी युवती नहीं मिली। इसके बाद किशनगंज सदर थाना में युवती के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

नाबालिग के लापता होने का मामला दूसरे मामले में सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के लापता होने की प्राथमिकी किशनगंज सदर थाना में दर्ज करवाई गई है। मामले में सोमवार को ही नाबालिग के पिता ने अपनी बच्ची के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की सोमवार की शाम को घर से निकली थी। कुछ देर बाद परिजनों को यह पता चला की राजस्थान का एक युवक नाबालिग लड़की से फोन से ऑनलाइन बात करता था।

युवक के बारे में परिजनों की आशंका दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राजस्थान का रहने वाला युवक ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ कही ले गया है। परिजनों ने एक युवक पर बच्ची को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। परिजनों को यह भी आशंका है की उसकी बच्ची के साथ कही गलत न हो जाए। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि दोनों ही मामले में परिजन के बयान पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लापता युवती और नाबालिग लड़की की खोजबीन की जा रही है。